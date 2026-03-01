إيران تعلن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن استهداف ثلاث ناقلات نفط في .

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام بـ4 صواريخ كروز". وأضاف المتحدث "استهدفنا 3 ناقلات نفط رفضت الامتثال لتحذيراتنا في ". وقال الحرس الثوري الإيراني "الموجة 9 من الوعد 4 استهدفت مواقع بالأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة".

