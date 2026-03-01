قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة

وحسب الوكالة، فإن القافلة تضم عربات مدرعة، بينها عربات من نوع " " أمريكية الصنع.وتسير القافلة في الطريق المؤدي إلى ، والذي يمر بالقرب من قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في .وأضافت الوكالة أن عربات الشرطة والأمن الداخلي ترافق القافلة.ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها وإسرائيل ضد منذ صباح السبت 28 شباط.بدورها، توجه إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة ومواقع في .