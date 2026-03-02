وقال الحزب في بيان له: "ثأرا للدم الزاكي لولي أمر سماحة آية الله العظمى الإمام السيد الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلما وغدرا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعا عن وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الاثنين الواقع فيه الثاني من مارس 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي المحتلة".وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين"وأضاف: "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيريا لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي المحتلة"، مردفا: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدا للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، غارات عنيفة جدا استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب رصده صواريخ أطلقت من نحو شمال .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه بدأ بضرب أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، ردا على إطلاق " " قذائف باتجاه إسرائيل.