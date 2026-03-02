رئيس وزراء لبنان يحذر من "المغامرات" بعد قصف حزب الله لإسرائيل

وقال سلام إن إطلاق الصواريخ “يعرّض أمن وسلامته للخطر، ويمنح الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه”.وشدد على أن الحكومة لن تسمح بجرّ البلاد إلى مغامرات جديدة.وأضاف أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين، ومحاسبتهم، والعمل على حماية اللبنانيين وصون الاستقرار الداخلي.وأعلن اللبناني فجر اليوم الاثنن، استهداف موقع مشمار للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي ، فيما اعلنت اسرائيل بدء عمليات واسعة ضد اهدافا تابعة للحزب في انحاء لبنان.