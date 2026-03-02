الصفحة الرئيسية
LIVE
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
تطورات الاحداث في لبنان.. مقتل نحو 20 شخصا في حصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية وتعطيل المدارس
دوليات
2026-03-01 | 23:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
السومرية
نيوز-دولي
ذكرت وسائل إعلام ان نحو 20 قتيلا وعدد من الجرحى سقطوا في حصيلة أولية بالغارات الاسرائيلية التي استهدفت
لبنان
.
وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد شنت فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي
لبنان
ما أدى إلى دمار واسع واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.
وقالت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
في لبنان
حنين
السيد : "نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في
وزارة الشؤون الاجتماعية
بالتنسيق المستمر مع وحدة
إدارة الكوارث
في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها.
بدورها أعلنت
وزارة التربية اللبنانية
إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات
التعليم المهني
والتقني في لبنان اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع
إيران
لتشمل جبهة جديدة.
فيما أعلن
حزب الله
اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار
الكرمل
للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي
جنوب مدينة
حيفا
، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من
جنوب لبنان
باتجاه
إسرائيل
، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أنباء عن مقتل رئيس كتلة "حزب الله" محمد رعد في الغارات الإسرائيلية
00:24 | 2026-03-02
مقتل 23 شخصا بحريق في ملهى ليلي بالهند
01:01 | 2025-12-07
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
13:15 | 2026-02-26
غارة اسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
09:52 | 2026-02-20
لبنان
احداث
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة التربية اللبنانية
الشؤون الاجتماعية
التعليم المهني
إدارة الكوارث
السومرية نيوز
وزارة التربية
وزارة الشؤون
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
35.81%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
24.29%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
20.31%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
عطلة في محافظة بغداد غدا
محليات
19.59%
13:00 | 2026-03-01
عطلة في محافظة بغداد غدا
13:00 | 2026-03-01
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بعد التحاق حزب الله بالحرب.. 180 شهيدا وجريحا في لبنان بقصف اسرائيلي
00:57 | 2026-03-02
أنباء عن مقتل رئيس كتلة "حزب الله" محمد رعد في الغارات الإسرائيلية
00:24 | 2026-03-02
لاريجاني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة
00:12 | 2026-03-02
تزامناً مع "رشقات" من لبنان.. انفجارات عنيفة تهز "تل أبيب"
20:35 | 2026-03-01
غارات اسرائيلية متواصلة على ضاحية بيروت
20:17 | 2026-03-01
رئيس وزراء لبنان يحذر من "المغامرات" بعد قصف حزب الله لإسرائيل
20:13 | 2026-03-01
