تطورات الاحداث في لبنان.. مقتل نحو 20 شخصا في حصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية وتعطيل المدارس

وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد شنت فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي ما أدى إلى دمار واسع واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.وقالت وزيرة في لبنان السيد : "نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في بالتنسيق المستمر مع وحدة في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها.بدورها أعلنت إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات والتقني في لبنان اليوم الاثنين.ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع لتشمل جبهة جديدة.فيما أعلن اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي ، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من باتجاه ، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.