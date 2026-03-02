لاريجاني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة

وفي منشور على منصة "X" اتهم لاريجاني، الرئيس الأمريكي ، بإغراق المنطقة في عبر "آماله الكاذبة"، وهو الآن قلق من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.وأضاف لاريجاني: "بأفعاله المتوهمة، حول شعاره الذي ابتكره " أولاً" إلى " أولاً"، مضحيا بالجنود الأمريكيين في سبيل سعي "إسرائيل" للسلطة، وبأكاذيب جديدة، يُحمّل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم مرة أخرى ثمن عبادة شخصيته.وأكد لاريجاني "لم نبدأ بالحرب وندافع عن أنفسنا".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح أمس الأحد لمجلة "ذا أتلانتيك" بأن القيادة الجديدة في ترغب في التحدث معه، مشيرا إلى أنه يعتزم القيام بذلك.