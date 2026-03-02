أنباء عن مقتل رئيس كتلة "حزب الله" محمد رعد في الغارات الإسرائيلية

ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء ، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع لتشمل جبهة جديدة.زأفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر طبية بسقوط نحو 20 قتيل وعدد من الجرحى بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.وأعلن اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي ، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من باتجاه ، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.في غضون ذلك، أكد جوزاف بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي.