بعد التحاق حزب الله بالحرب.. 180 شهيدا وجريحا في لبنان بقصف اسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان انها سجلت سقوط "31 شهيدا و 149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي وضاحية الجنوبية".وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في وشرقه، على خلفية اعلان استهداف موقع مشمار جنوبي بدفعة من الصواريخ والمسيرات "ثأرا لدماء المرشد الاعلى" ودفاعا عن لبنان، وهي اول عملية هجوم من حزب الله منذ ايقاف اطلاق النار اواخر 2024.