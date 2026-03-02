ترامب: لدي 3 مرشحين جيدين لقيادة ايران

وقال إن "لديه قائمة تضم ثلاثة أسماء لقيادة "، فيما وصفهم بـ"المرشحين الجيدين جدا".واشار ترامب الى انه "لن اكشف عنهم الآن، لننجز المهمة أولا".وكان ترامب قد قال في كلمة، الأحد، إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، وقد تستمر 4 اسابيع".