ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يقتلني

وفي مقابلة هاتفية أجراها مع شبكة "آيه بي " بدا أنه يشير إلى عدد من المحاولات التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.وعندما سئل عمن يراه الآن مرشحا لقيادة بعد مقتل ، قال ترامب إن جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل، مضيفا أن الهجوم كان ناجحا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين.وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضا".وفي وقت سابق، قال ترامب إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".وأوضح ترامب أنه: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة المحتوم".