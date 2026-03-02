السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة رأس تنورة وإيقاف بعض الوحدات التشغيلية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع ، في بيان، إنه "تم اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة".وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بحسب وكالة واس، أنه "تمت السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة نتيجة سقوط شظايا".وأشار إلى، أنه "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في مصفاة رأس تنورة بصورة احترازية"، مؤكداً أن "إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية لم تتأثر بالهجوم".