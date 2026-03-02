الهلال الأحمر الإيراني: 555 شهيدا في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

وفي تحديث ميداني نشره عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، كشف أن الغارات الجوية العنيفة استهدفت 131 مدينة إيرانية، مما أسفر عن استشهاد 555 شخصاً حتى الآن. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه البلاد حالة استنفار قصوى بفرق الإنقاذ التي تحاول انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدنية والمرافق الحيوية المتضررة.دخلت المواجهة المباشرة يومها الثالث، حيث تواصل القوات الأمريكية والإسرائيلية تنفيذ ضربات دقيقة وواسعة النطاق استهدفت مراكز القيادة، ومواقع الصواريخ، ومنشآت الطاقة، وذلك في أعقاب استشهاد المرشد الأعلى الإيراني وتصاعد الهجمات الانتقامية الإيرانية التي طالت دولاً في وقواعد في المتوسط.تُشير التقارير الواردة من ومدن كبرى مثل أصفهان وتبريز إلى صعوبة بالغة في إحصاء العدد النهائي للضحايا بسبب كثافة القصف الجوي وانقطاع سلاسل الإمداد، وسط تحذيرات دولية من إنسانية وشيكة داخل المدن الإيرانية المكتظة.