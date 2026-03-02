الهلال الأحمر الإيراني: 555 شهيدا في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الهلال الأحمر الإيراني: 555 شهيدا في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

دوليات

2026-03-02 | 04:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الهلال الأحمر الإيراني: 555 شهيدا في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
4 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، عن حصيلة ثقيلة للضحايا جراء الموجة المستمرة من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً استشهاد مئات المدنيين والعسكريين منذ انطلاق العمليات العسكرية يوم السبت الماضي.

وفي تحديث ميداني نشره عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، كشف الهلال الأحمر أن الغارات الجوية العنيفة استهدفت 131 مدينة إيرانية، مما أسفر عن استشهاد 555 شخصاً حتى الآن. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه البلاد حالة استنفار قصوى بفرق الإنقاذ التي تحاول انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدنية والمرافق الحيوية المتضررة.

دخلت المواجهة المباشرة يومها الثالث، حيث تواصل القوات الأمريكية والإسرائيلية تنفيذ ضربات دقيقة وواسعة النطاق استهدفت مراكز القيادة، ومواقع الصواريخ، ومنشآت الطاقة، وذلك في أعقاب استشهاد المرشد الأعلى الإيراني وتصاعد الهجمات الانتقامية الإيرانية التي طالت دولاً في الخليج وقواعد في المتوسط.

تُشير التقارير الواردة من طهران ومدن كبرى مثل أصفهان وتبريز إلى صعوبة بالغة في إحصاء العدد النهائي للضحايا بسبب كثافة القصف الجوي وانقطاع سلاسل الإمداد، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة داخل المدن الإيرانية المكتظة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

الهلال الأحمر الإيراني

555 شهيدا في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

السومرية نيوز

الهلال الأحمر

سومرية نيوز

كشف الهلال

السومرية

إسرائيل

الخليج

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
Play
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
Play
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
Play
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
Play
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
Play
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
Play
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
Play
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
Play
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28

اخترنا لك
الحرس الثوري يطلق المرحلة العاشرة من "الوعد الصادق 4"
04:59 | 2026-03-02
واشنطن و6 عواصم عربية: الهجمات الإيرانية "تهور عشوائي" وانتهاك صارخ للسيادة
04:46 | 2026-03-02
السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة رأس تنورة وإيقاف بعض الوحدات التشغيلية
04:29 | 2026-03-02
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يقتلني
04:25 | 2026-03-02
ترامب: لدي 3 مرشحين جيدين لقيادة ايران
04:06 | 2026-03-02
بعد التحاق حزب الله بالحرب.. 180 شهيدا وجريحا في لبنان بقصف اسرائيلي
00:57 | 2026-03-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.