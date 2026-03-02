واشنطن و6 عواصم عربية: الهجمات الإيرانية "تهور عشوائي" وانتهاك صارخ للسيادة

وأكدت الدول الموقعة على البيان، "ندين بشدة هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك والعراق، بما يشمل إقليم والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة، حيث استهدفت هذه الضربات غير المبررة أراضٍ ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية".شدد البيان على أن التصرفات الإيرانية تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد . وإن استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.وفي رسالة حازمة، أعلن البيان وقوف هذه الدول صفاً واحداً في الدفاع عن مواطنيها وسيادتها وأراضيها، مع التأكيد مجدداً على حقها المشروع في " " بمواجهة هذه التهديدات، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الفعال والمشترك في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، والذي حال دون وقوع خسائر بشرية أكبر ودمار واسع في المنشآت الحيوية للدول المستهدفة.