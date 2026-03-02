الحرس الثوري يطلق المرحلة العاشرة من "الوعد الصادق 4"

‎وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري في البيانرسمي اصادر ضمن عملية "الوعد 4"، بأن الموجة العاشرةمن العملية انطلقت بمناورة صواريخ " " التي فتحت أبواب النار على الأراضي الإسرائيلية.وحذر البيان "سكان الأراضي المحتلة من الاقتراب من القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية"، داعيا إياهم إلى مغادرة الأراضي الإسرائيلية فورا.وكشف البيان أن الهجمات المنفَذة ضمن هذه الموجة استهدفت الحكومي الإسرائيلي في تل أبيب، فضلا عن مراكز عسكرية وأمنية في مدينة ، كما شملت العمليات هجوما على الشرقية بوصفها جزءا من الأهداف المحددة لهذه الموجة.