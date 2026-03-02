صواريخ "خيبر" في غرف القرار.. الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب "نتنياهو" وقائد سلاح الجو

وذكرت العلاقات العامة في الحرس الثوري، أن "الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنّها الحرس، ضمن عملية (الوعد 4)، تضمنت استهداف أربعة مكاتب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى موقع تواجد الإسرائيلية، باستخدام صواريخ "، مشيرة إلى أن "مصيره ما زال مجهولاً حتى الآن"، بحسب تعبيره.ودوت صافرات الإنذار في مناطق عديدة داخل الكيان الصهيوني، حيث أُطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاهه.