السعودية توقف بعض وحدات مصفاة رأس تنورة

ونقلت عن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة:" تعرضت صباح اليوم مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، ولله الحمد، أي إصابات أو وفيات.وأضاف أنه تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.وكانت أعلنت اعتراض مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة على .وأكد المتحدث الرسمي باسم ، اللواء ، في تصريحات اليوم، "وقوع حريق محدود بالمصفاة جراء سقوط شظايا بعملية الاعتراض دون وقوع اصابات بالمدنيين".وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحريق في منشأة التكرير التابعة لشركة أرامكو السعودية، مؤكدا أن "الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة واستمرار العمليات".