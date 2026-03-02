رئيس الحكومة اللبنانية يعلن حظر أنشطة "حزب الله" العسكرية وحصر دوره في العمل السياسي

وشدد سلام في بيانه الرسمي على أن ما قام به الحزب مؤخراً يشكل خروجاً سافراً عن مقررات الإجماع الحكومي، موجهاً والعسكرية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي ، كما طالب قيادة الجيش بالمباشرة فوراً بتنفيذ خطة "حصر السلاح" شمال واستخدام كافة الوسائل المتاحة لفرض سلطة القانون.وعلى الصعيد الدبلوماسي والإنساني، أعلن رئيس الحكومة استعداد لاستئناف المفاوضات برعاية دولية ومشاركة مدنية، مع تكليف بتكثيف لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية، تزامناً مع توجيهات لوزارة الشؤون بتأمين احتياجات النازحين، في محاولة لاحتواء التداعيات الإنسانية والأمنية لهذا القرار المصيري الذي قد يغير وجه الخارطة السياسية في لبنان والمنطقة.