عضو مجلس القيادة المؤقت علي رضا أعرافي: مواجهة العدوان تسير وفق خطة السيد الشهيد الخامنئي

ـ دولي



عضو المؤقت أعرافي، اليوم الاثنين، ان المقاومة الحالية لإيران في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي تمضي كما خطط لها الشهيد .







وقال أعرافي في تصريحات صحفية ان "نحن الآن في مرحلة مصيرية يمكن تجاوزها بنجاح بمساعدة الشعب".



وتابع، انه " بدون شك الشعب الإيراني في النهاية سينتصر على العدوان الإسرائيلي ـ الأمريكي".