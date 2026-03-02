قطر توقف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب تعرض مرافقها التشغيلية لهجوم عسكري

ـ دولي



أعلنت ، اليوم الاثنين، ايقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب تعرض مرافقها التشغيلية برأس لفان لهجوم عسكري.





وذكرت للطاقة في بيان تابعته ، انه "تم ايقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب تعرض مرافقها التشغيلية برأس لفان لهجوم عسكري بالكامل".