زورق مسير يستهدف ناقلة نفط ويتسبب بوفاة احد افراد طاقمها

وقال المركز في بيان: "تعرضت ناقلة النفط (MKD VYOM) التي ترفع علم لهجوم بواسطة زورق مُسير، وذلك على بعد 52 ميلا بحريا قبالة سواحل محافظة مسقط".وأضاف: "كانت الناقلة تحمل ما يقارب 59 ألفا و463 طنًا متريًا من الحمولة، وقد أسفر الهجوم عن اندلاع حريق وانفجار في المحركات الرئيسة، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم من الجنسية ".