الامن القومي الايراني: ايران مستعدة لحرب طويلة

وقال لاريجاني، في تغريدة على منصة "إكس"،: "سنجعل الأعداء يندمون على أخطائهم في الحسابات".وشدد على أن " ستواصل الدفاع بحزم ودون النظر إلى التكاليف عن نفسها وعن حضارتها الممتدة لستة آلاف عام".وأشار إلى أن " ، على عكس إيران، تفتقر إلى الاستعداد لخوض نزاع طويل الأمد"، مضيفاً أن "موقف بلاده قائم على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، كما كان الحال خلال الثلاثة قرون الماضية، حيث لم تكن إيران أبداً البادئة بالحروب".