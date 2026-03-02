وزير الحرب الامريكي: هذه ليست مثل حرب العراق.. النظام الايراني تغير بالفعل

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن العملية الجارية “لا تشبه حرب أو أي حرب بلا نهاية”، مشيراً إلى أن نفذت “الحملة الجوية الأكثر فتكاً في التاريخ” باستخدام قاذفات استراتيجية.وأضاف أن “النظام الذي كان يهتف بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل، تلقى من وإسرائيل”، داعياً قوى الأمن الإيرانية إلى “تحديد موقفها والاختيار بحكمة”.وأوضح أن عملية “الغضب الملحمي” تركز على تدمير قدرات العسكرية، مؤكداً أن “لن تحصل على السلاح النووي”. وتابع: “لم نبدأ هذه الحرب، لكننا بصدد إنهائها في عهد الرئيس ترامب”.وأشار هيغسيث إلى أن إيران كانت تعمل على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة لتشكيل “درع” يحمي طموحاتها النووية، معتبراً أن “النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يُسمح له بامتلاك سلاح نووي”.