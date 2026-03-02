روسيا: امريكا واسرائيل هما من عرقل المفاوضات مع طهران

وقالت في بيان رسمي إن وتل أبيب سعتا إلى تغيير النظام في “باستخدام أكثر الأساليب غير الأخلاقية”، معتبرة أن هذه التحركات تؤدي إلى زعزعة وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع أطراف القتال حول إيران، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي اتساع رقعة المواجهات.كما أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، واصفةً استهداف المنشآت المدنية، ولا سيما المؤسسات التعليمية، بأنه انتهاكصارخ للقانون الدولي الإنساني ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنه