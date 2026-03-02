الصين تعلن دعم لإيران في حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها

وقال وزير الخارجية الصيني في تصريحات صحفية، إن " تدعم في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحقوقها ومصالحها المشروعة".وفي وقت سابق، اكدت الصين ان الحرب التي تخوضها امريكا واسرائيل على غير شرعية وغير مقبوله.