"عد الى بلدك!".. مصري يعيش في الكويت ويثير موجه من الجدل

وقال المواطن المصري "كنت جنديًا في الجيش المصري وأنا تحت أمر وكل المصريين الموجودين مستعدين للدفاع عنها".وأشار إلى أنه تحت أمر الكويت في أي لحظة، وفي اللحظة الحاسمة سيرسل أطفاله وزوجته إلى وسيقوم بالقتال إلى جانب الكويت مع كافة المصريين المتواجدين على أرضها.وتعرض المواطن المصري لحالة كبيرة من الهجوم من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعاه البعض للعودة إلى بلاده أو البقاء للأبد في الكويت وعدم العودة مرة أخرى مع زوجته وأطفاله.وحصد الفيديو المتداول على 2 مليون و300 ألف مشاهدة بسبب التفاعل الكبير على حديث المواطن المصري، الذي جاء أغلبيته بتعليقات سلبية تؤكد حالة الرفض لحديثه وعدم تأييده.يذكر أن الجيش المصري شارك بقوة رئيسية قوامها حوالي 35 ألف جندي في تحرير الكويت عام 1991، ضمن قوات والدولي. تمثلت القوات في الفرقة الرابعة المدرعة والثالثة مشاة ميكانيكية، ولعبت دورًا حاسمًا في العمليات البرية (عاصفة الصحراء).