قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
"عد الى بلدك!".. مصري يعيش في الكويت ويثير موجه من الجدل

دوليات

2026-03-02 | 08:58
&quot;عد الى بلدك!&quot;.. مصري يعيش في الكويت ويثير موجه من الجدل
463 شوهد

السومرية نيوز- دولي
تسبب مواطن مصري في الكويت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعى الجميع للقتال في صفوف الجيش الكويتي ضد إيران.

وقال المواطن المصري "كنت جنديًا في الجيش المصري وأنا تحت أمر الكويت وكل المصريين الموجودين مستعدين للدفاع عنها".
وأشار إلى أنه تحت أمر الكويت في أي لحظة، وفي اللحظة الحاسمة سيرسل أطفاله وزوجته إلى مصر وسيقوم بالقتال إلى جانب الكويت مع كافة المصريين المتواجدين على أرضها.
وتعرض المواطن المصري لحالة كبيرة من الهجوم من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعاه البعض للعودة إلى بلاده أو البقاء للأبد في الكويت وعدم العودة مرة أخرى مع زوجته وأطفاله.
وحصد الفيديو المتداول على 2 مليون و300 ألف مشاهدة بسبب التفاعل الكبير على حديث المواطن المصري، الذي جاء أغلبيته بتعليقات سلبية تؤكد حالة الرفض لحديثه وعدم تأييده.
يذكر أن الجيش المصري شارك بقوة رئيسية قوامها حوالي 35 ألف جندي في تحرير الكويت عام 1991، ضمن قوات التحالف العربي والدولي. تمثلت القوات في الفرقة الرابعة المدرعة والثالثة مشاة ميكانيكية، ولعبت دورًا حاسمًا في العمليات البرية (عاصفة الصحراء).
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع وقواعد أمريكية في الكويت وهرمز
11:39 | 2026-03-02
غارات صهيونية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
11:30 | 2026-03-02
الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 4
11:25 | 2026-03-02
بريطانيا: هجمات ايران أصبحت متهورة وخطرة بعد اغتيال المرشد الاعلى
11:23 | 2026-03-02
الإعلان عن معطيات عملية زئير الأسد
11:23 | 2026-03-02
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 موقعاً لحزب الله في لبنان
11:16 | 2026-03-02

