جردة حساب لبنك أهداف الموجة الـ11 من "الوعد الصادق 4"

وذكر بيان للحزب، أن العملية استهدفت: "مراكز استخبارات، مستودعات الإسناد العسكري الأمريكية في منطقة ، مجمع الصناعات الاتصالية التابع لجيش الاحتلال في بئر السبع، أكثر من 20 نقطة في مناطق تل أبيب والقدس الغربية والجليل داخل الأراضي المحتلة".وأشار الحرس الثوري إلى أن قواته استهدفت منذ بداية العمليات:•60 هدفاً استراتيجياً•500 نقطة عسكرية أمريكية واسرائيلية".واستخدم بهذه الهجمات أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ، ما أدى الى إفشال محاولات العدو لاعتراضها، وفق البيان.