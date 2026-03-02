التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

أفاد التلفزيون الرسمي في بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه

الأراضي المحتلة.



وذكر التلفزيون، انه "تم إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة".





وأوضح، أن "العملية تأتي في إطار الرد على الهجمات الأخيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن

عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف المستهدفة".