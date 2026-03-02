ترامب يوجه رسالة للايرانيين وينوي الدخول برا

وقال للـ سي ان ان وتابعته ، "نحن على وشك ضربهم بقوة والعملية تتقدم بشكل جيد جدا والموجة الكبيرة لم تحدث بعد وستأتي قريبا"، مبينا "لا أريد أن تستمر العملية طويلا وكنت أعتقد أنها ستستمر لـ4 أسابيع ونسير أسرع من الخطة".وأضاف "نريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم والوضع في غير آمن"، مشيرا الى "اننا فوجئنا بالهجمات الإيرانية على وقلنا لهم إننا قادرون على صد الهجمات وهم يريدون القتال ويشاركون الآن".واكد "لست مترددا بشأن إرسال قوات برية إلى إيران"، لافتا الى ان "الإيرانيين أطلقوا النار على فندق ومبان سكنية وهذا أغضب القادة العرب".وبين "لا نعرف من هي القيادة ولا من سيختارون في إيران وربما يحالفهم الحظ ويختارون شخصا يعرف ما يفعله"، موضحا ان "إيران خسرت الكثير على صعيد القيادة بسبب الضربات الأولى وفقدت 49 من القيادة وكانت ضربة مذهلة".وذكر ان "الإيرانيين أصابهم بعض الغرور باجتماعهم جميعا في مكان واحد وظنوا أنه لا يمكن كشفهم وقد صدمنا بذلك".