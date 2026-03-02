استشهاد قائد سرايا القدس في عدوان صهيوني على بيروت

وذكر بيان للسرايا انه"بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا الجناح العسكري لحركة الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:الشهيد القائد في سرايا القدس: عدنان العثمان " " قائد سرايا القدس في الساحة ".واضافت انه"ارتقى شهيداً إثر العدوان الصهيوني الغادر الذي طال الجنوبية، فجر اليوم".واكدت إننا "في سرايا القدس ونحن نزف قائداً فذاً أذل العدو، وكان له مشوار طويل في مقارعة الكيان الصهيوني، نعاهد الله أن تكون الدماء الطاهرة التي سالت بوصلة لآلاف المقاتلين الذين سيحسنون الثأر وسيحفظون الوصايا، ونؤكد أننا سنبقى على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".