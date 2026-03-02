قطر تعلن إسقاط طائرتي "سوخوي" قادمتين من إيران

وأضافت الوزارة في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية القطرية أسقطت جميع الصواريخ التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة امتلاكها كامل القدرات والإمكانات اللازمة لحماية سيادة والتصدي لأي تهديد محتمل.وأكدت أن قوات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لسبعة صواريخ باليستية، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن الإجراءات الدفاعية نُفذت وفقأعلى درجات الجاهزية والكفاءة.