الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 موقعاً لحزب الله في لبنان

وذكر الجيش في بيان، انه "تم تنفيذ سلسلة غارات استهدفت أكثر من 70 منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع إطلاق ومنصات صواريخ تابعة لحزب الله داخل الأراضي ".وأوضح الجيش في بيان أن "الضربات شملت بنى تحتية عسكرية قال إنها تُستخدم في تخزين وسائل قتالية متطورة وإطلاق صواريخ باتجاه "، مؤكداً أن "العمليات تأتي في إطار ما وصفهبـإزالة التهديدات الأمنية".