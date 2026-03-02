بريطانيا: هجمات ايران أصبحت متهورة وخطرة بعد اغتيال المرشد الاعلى

وقال ستارمر، ان "اغتيال المرشد الاعلى لن يمنع عن شن الهجمات بلعلى العكس باتت هجماتها متهورة وأكثر خطرا على المدنيين"، مبينا ان "قواعدنا في قبرص لا تستخدم من قبل القاذفات الأمريكية".وأضاف ان "المسيرات ضربت قاعدة أكروتيري في قبرص قبل إعلاننا المشاركة في جهود حماية المنطقة"، لافتا الى انه "لا يمكننا القضاء على كل المسيرات الإيرانية ويجب استهدافها في مصدرها وقبل إطلاقها".وتابع ان "استخدام القواعد البريطانية في المنطقة يقتصر فقط على الدواعي الدفاعية"، لافتا الى "اننا لا نؤمن بإمكانية تغيير أي نظام عبر الضربات الجوي".