الإعلان عن معطيات عملية زئير الأسد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "منذ بداية عملية "زئير الأسد تقوم هيئة العمليات بإدارة العملية من خلال مقر ، وتتولى المسؤولية عن قيادة وتنسيق الجهود الهجومية والدفاعية المتعددة الساحات".وأضاف: "قبل بداية العملية أجرت هيئة العمليات تحضيرات معمقة للمعركة استمرت شهورا عدة، كما جرى التنسيق مع والاستعداد الواسع النطاق لسيناريو القتال في عدة جبهات، الأمر الذي تضمن تدعيم القيادات الإقليمية وترشيد الاستعدادات الدفاعية والهجومية. ولغاية الآن تم استدعاء نحو 110 آلاف جندي احتياط للتجنيد".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن " قام لغاية الآن (لحظة كتابة الخبر) بمهاجمة ما يفوق 600 بنية تحتية إرهابية تابعة للنظام الإيراني بواسطة حوالي 2,500 قطعة ذخيرة، وذلك بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وبمشاركة هيئة العمليات"، مردفا: "من ضمن الأهداف التي تمت مهاجمتها أكثر من 20 هدفا للقيادة الأمنية الإيرانية وأكثر من 150 صاروخًا بالستيًا وأكثر من 200 نظام دفاع جوي إيراني"، حسب زعمه.وختم بالقول: "خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، يدير جيش الدفاع عمليات قتالية متعددة الجبهات. حتى الآن تمت مهاجمة ما يقارب 30 بنية تحتية إرهابية في "، مضيفا: "سيواصل جيش الدفاع أعماله الدفاعية والهجومية في كافة الجبهات".في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، أنه استهدف في الموجة الحادية عشرة، "مراكز استخباراتية ومستودعات دعم عسكري أمريكية في ، ومجمعا للصناعات الاتصالية لجيش الكيان الصهيوني".