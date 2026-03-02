غارات صهيونية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذت الطيران الصهيوني، اليوم الاثنين، غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.





وذكرت وسائل اعلام، ان "الطيران الحربي اسقط قرابة 5 صواريخ هزت محيط ".



واضافت، ان "الضاحية تشهد حالياً غارات عنيفة ومستمرة".