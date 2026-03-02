الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع وقواعد أمريكية في الكويت وهرمز

وذكر الحرس، انه "هاجمنا أهدافاً ثابتة ومتحركة تابعة للجيش الأمريكي في والإمارات والبحرين ومضيق هرمز".وتابع، إن "قواته البحرية أطلقت 26 مسيّرة هجومية وخمسة صواريخ باليستية باتجاه قواعد العدو".