ترامب: ايران تمتلك قدرة صاروخية هائلة

وأوضح أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان ينمو بسرعة، معتبراً أن كانت على وشك امتلاك صواريخ قادرة على الوصول إلى . وأضاف أن “النظام الإيراني كان يقتل الأمريكيين طوال 47 سنة”، وفق تعبيره.وأشار إلى أن الضربات الحالية تمثل “الفرصة الأخيرة لضرب إيران”، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية وقوتها البحرية. كما أعلن أن القوات الأميركية “أغرقت 10 سفن إيرانية” خلال العمليات.وبيّن ترامب أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى أن العملية قد تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع، إلا أنه أكد أن التقدم يسير أسرع من المحدد، قائلاً إنهم توقعوا القضاء على الإيرانية خلال أربعة أسابيع “لكننا حققنا ذلك خلال ساعة”وشدد الرئيس الأميركي في ختام تصريحاته على أن الهدف الأساسي هو “ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبداً”