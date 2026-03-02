الصفحة الرئيسية
بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557624-639080687487716185.jpg
بعد تركيا.. دولة أخرى تمنح تاشيرات للعراقيين بهدف العودة
دوليات
2026-03-02 | 12:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,787 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الاثنين، عن منح
السعودية
تَأْشِيرَات مرور للمواطنين العراقيين عبر منفذ عَرْعَر.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "تُعرب عن تثمينها لموافقة
المملكة العربية السعودية
الشقيقة على الطلب المقدم من
سفارة جمهورية العراق
في
الرياض
بشأن منح تأشيرات مرور (ترانزيت) للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عبر الأراضي
السعودية
، وصولاً إلى منفذ
عرعر
الحدودي بين البلدين".
وبينت ان "هذه الخطوة جاءت نتيجة التنسيق الدبلوماسي المتواصل بين
سفارة جمهورية
العراق
في الرياض ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة، حيث جرى استحصال الموافقات الرسمية اللازمة لمنح سمات الدخول لغرض العبور البري، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في المملكة، ويضمن انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية".
وأكدت ان "استحصال تأشيرة المرور يتم حصرياً عبر سفارة جمهورية العراق في الرياض، وبالتنسيق المباشر مع
وزارة الخارجية السعودية
والجهات المعنية"، داعيةً "المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى التواصل المسبق مع خلية الأزمة في السفارة أو عبر بعثات وسفارات جمهورية العراق في الخارج لاستكمال المتطلبات الأصولية".
وشددت "على استمرار بعثاتها الدبلوماسية، ولا سيما سفارة جمهورية العراق في الرياض، في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع
مركز الوزارة
في
بغداد
والجهات المختصة في البلدين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
السعودية
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
سفارة جمهورية العراق
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
سفارة جمهورية
مركز الوزارة
سومرية نيوز
