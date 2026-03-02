بعد تركيا.. دولة أخرى تمنح تاشيرات للعراقيين بهدف العودة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تُعرب عن تثمينها لموافقة الشقيقة على الطلب المقدم من في بشأن منح تأشيرات مرور (ترانزيت) للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عبر الأراضي ، وصولاً إلى منفذ الحدودي بين البلدين".وبينت ان "هذه الخطوة جاءت نتيجة التنسيق الدبلوماسي المتواصل بين في الرياض ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة، حيث جرى استحصال الموافقات الرسمية اللازمة لمنح سمات الدخول لغرض العبور البري، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في المملكة، ويضمن انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية".وأكدت ان "استحصال تأشيرة المرور يتم حصرياً عبر سفارة جمهورية العراق في الرياض، وبالتنسيق المباشر مع والجهات المعنية"، داعيةً "المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى التواصل المسبق مع خلية الأزمة في السفارة أو عبر بعثات وسفارات جمهورية العراق في الخارج لاستكمال المتطلبات الأصولية".وشددت "على استمرار بعثاتها الدبلوماسية، ولا سيما سفارة جمهورية العراق في الرياض، في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع في والجهات المختصة في البلدين".