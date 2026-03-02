الجيش الأمريكي يعلن استخدام قاذفات "بي 1" في عمق إيران

أعلن ، اليوم الاثنين، عن استخدام قاذفات بي 1 في عمق الأراضي الإيرانية.

وقالت ، "قاذفات بي 1 شنت الليلة الماضية غارات في عمق الأراضي الإيرانية".

وأضافت "قاذفات بي-1 الأمريكية شنت غارات في عمق لإضعاف قدرات صواريخها الباليستية".

وكانت الأمريكية قالت، اليوم الاثنين، إن ما وصفتها "آلة التضليل التابعة للنظام الإيراني تدعي زورا أنها أغرقت حاملة طائرات أمريكية"، مشيرة الى أن "حاملة الطائرات الوحيدة التي غرقت هي شهيد وهي حاملة مسيرات إيرانية".