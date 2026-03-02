إصابة موظفين اثنين في الدفاع الأمريكية بهجوم على البحرين

وحسب ما ذكرت " "، جاء في البرقية: "أصيب اثنان من موظفي (DOD)"، في إشارة إلى الوزارة.ولم تقدم البرقية، التي أُرسلت اليوم، تفاصيل إضافية، كما لم تعلّق ، ولم تستجب على الفور لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات.ولم يتضح على الفور الفندق الذي كان يتواجد فيه الموظفين الأمريكيين عند إصابتهم. كما لم يتضح ما إذا كان المصابين مدنيين أم عسكريين. وقد تعرض فندق "كراون بلازا"، وهو فاخر في العاصمة البحرينية ، لضربة صباح الأحد.وفي بيان صدر في ذات اليوم، نصحت في المواطنين الأمريكيين "بأن الفنادق قد تكون هدفا للهجمات، وتشجع المواطنين الأمريكيين على تجنب الفنادق في المنامة".