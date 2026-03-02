روسيا تحذر من استهداف محطة بوشهر النووية

وقال أوليانوف: "نود أن نسمع من تقييما موضوعيا لما يحدث من وجهة نظر القانون الدولي"، مذكرا بقرار لعام 2009 الذي ينص على أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف أوليانوف أن المدير العام للوكالة ألقى كلمة افتتاحية في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، "خلص منها إلى أن الواجب الرئيسي للوكالة في هذه الظروف هو مراقبة مستوى الإشعاع"، معتبرا أن "مهام الوكالة أوسع وأكثر أهمية"، وأعرب عن أمله في أن "يعبر المدير العام عن رأيه بشكل أكثر وضوحا وحزما".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت لديها معلومات مفصلة عن حالة المنشآت النووية الإيرانية بعد الهجمات، أجاب أوليانوف: "لا، أعتقد أنه لا توجد هذه المعلومات لدى أي أحد حتى الآن".



وفي تطور مهم، نفى أوليانوف وجود مؤشرات على نية ضرب محطة بوشهر للطاقة النووية، محذرا من أن "ضربة قوية على محطة طاقة نووية عاملة كانت ستشكل "، معربا عن اعتقاده بأن "الأمريكيين يدركون ذلك". وأشار إلى أن شركة "روساتوم" الروسية أتمت إجلاء أطفال الموظفين ومن أراد المغادرة.