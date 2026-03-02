الصفحة الرئيسية
بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
روسيا تحذر من استهداف محطة بوشهر النووية
دوليات
2026-03-02 | 13:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
410 شوهد
صرح ممثل
روسيا
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا،
ميخائيل أوليانوف
بأن
موسكو
تتوقع من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إصدار "تقييم واضح" للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال أوليانوف: "نود أن نسمع من
المدير العام
تقييما موضوعيا لما يحدث من وجهة نظر القانون الدولي"، مذكرا بقرار
المؤتمر العام للوكالة
لعام 2009 الذي ينص على أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف أوليانوف أن المدير العام للوكالة
رافاييل غروسي
ألقى كلمة افتتاحية في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، "خلص منها إلى أن الواجب الرئيسي للوكالة في هذه الظروف هو مراقبة مستوى الإشعاع"، معتبرا أن "مهام الوكالة أوسع وأكثر أهمية"، وأعرب عن أمله في أن "يعبر المدير العام عن رأيه بشكل أكثر وضوحا وحزما".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت
روسيا
لديها معلومات مفصلة عن حالة المنشآت النووية الإيرانية بعد الهجمات، أجاب أوليانوف: "لا، أعتقد أنه لا توجد هذه المعلومات لدى أي أحد حتى الآن".
وفي تطور مهم، نفى أوليانوف وجود مؤشرات على نية
الولايات المتحدة
ضرب محطة بوشهر للطاقة النووية، محذرا من أن "ضربة قوية على محطة طاقة نووية عاملة كانت ستشكل
كارثة
"، معربا عن اعتقاده بأن "الأمريكيين يدركون ذلك". وأشار إلى أن شركة "روساتوم" الروسية أتمت إجلاء أطفال الموظفين ومن أراد المغادرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
بوشهر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة
المؤتمر العام للوكالة
الولايات المتحدة
ميخائيل أوليانوف
الدولية للطاقة
رافاييل غروسي
المؤتمر العام
