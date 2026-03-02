طهران: لا نعتبر الحرب الحالية حربا إقليمية

أكد وزير الخارجية الايراني ، الاثنين، أن بلاده لا تعتبر الحرب الحالية هي حرب إقليمية.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة لنا ولا نكن العداء لدول الجوار".

وأضاف "لا نهاجم دول المنطقة بل نهاجم القواعد الأمريكية وسندافع عن أنفسنا بما يقتضي ذلك".

وتابع وزير الخارجية الايراني "لا نعتبر الحرب الحالية حربا إقليمية بل هي حرب بيننا وبين امتدت آثارها إلى المنطقة".