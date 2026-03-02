بلومبرغ: قطر والإمارات تريدان وقف الحرب على إيران لهذا السبب

وأكدت المصادر أن قطر أشارت في تقييم داخلي إلى أن استمرار تعطيل خطوط الشحن في المنطقة حتى منتصف الأسبوع قد يؤدي إلى رد فعل أكبر في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالقفزة الحادة التي شهدتها السوق يوم الاثنين، بعد استهداف أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 50%.وأجرى كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ وأمير قطر الشيخ اتصالات هاتفية بعدة قادة أوروبيين، من بينهم البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، سعيا لتسهيل وقف سريع للصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي وحشد دعم الحلفاء لإقناع الرئيس الأميركي بالبحث عن "مخرج سريع" يختصر العمليات العسكرية ضد .ولم يصدر تعليق رسمي من الدولي في قطر أو الإماراتية بشأن هذه التقارير حتى الآن.وذكرت بلومبرغ أن مخزون قطر من صواريخ الاعتراض باتريوت قد يستمر لمدة أربعة أيام فقط على معدل الاستخدام الحالي، وفق تقييم داخلي حصلت عليه الصحيفة.