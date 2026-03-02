إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المدن الأردنية

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الاثنين، بإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المدن الأردنية.

وقالت تلك الوسائل، "إطلاق صفارات الإنذار في وعدد من المدن الأردنية". وأضافت "دوي صفارات الإنذار في مدينة العقبة الأردنية قبالة جنوبي "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.