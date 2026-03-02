روبيو بشأن العملية العسكرية ضد إيران: تسير بشكل أسرع

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ، الاثنين، أن العملية العسكرية ضد تسير بشكل أسرع.

وقال روبيو في تصريحات صحافية، "نسعى للقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، لا تهاجم فقط القواعد العسكرية وإنما السفارات ومختلف المواقع".

وأضاف "العملية العسكرية ضد إيران تسير بشكل أسرع من المحدد لها"، مردفا "كان هناك تهديد وشيك من إيران وكانت ستشن ضربات علينا بمجرد تعرضها لهجوم ".

ولفت روبيو الى أنه "كان من الضروري شن العملية الحالية ضد إيران"، مضيفا "نأمل أن يسقط الشعب الإيراني هذا النظام وهدف هذه العملية هو تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية".