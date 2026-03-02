الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف قواته

وقالت سنتكوم في بيان: "حتى الساعة 4 مساء بتوقيت في 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في القتال".

وأضاف البيان: "استعادت القوات الأمريكية مؤخرا رفات اثنين من أفراد الخدمة الذين كانوا في عداد المفقودين سابقا من منشأة تعرضت لضربة خلال الهجمات الإيرانية الأولية في المنطقة".



ويوم الأحد الماضي، أعلنت مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وذلك في إطار عملية " الغضب الملحمي" ضد .