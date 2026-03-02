اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اغتيال قائد حركة في .

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدنان العثمان قائد في بغارة في الضاحية الجنوبية".

وبدأت حملة عسكرية في مختلف المناطق منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، رداً على إطلاق اللبناني صواريخ باتجاه ثأراً لاغتيال المرشد الإيراني الأعلى .