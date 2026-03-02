الجيش الأمريكي: مضيق هرمز ليس مغلقاً

نفى ، الثلاثاء، اغلاق من قبل القوات الإيرانية.



ونقلت " نيوز" عن قوله، " ليس مغلقا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن اغلاق مضيق هرمز، فيما أشار الى انه سيتم استهداف أي سفينة.



وكان وزير الخارجية الايراني أعلن، الاثنين، أن بلاده لا تعتبر الحرب الحالية هي حرب إقليمية، مضيفا أن القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة لنا ولا نكن العداء لدول الجوار.