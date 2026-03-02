صفارات الإنذار تدوي بعد رصد صواريخ شمال "إسرائيل"

دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في مناطق عدة شمال "إسرائيل" بعد رصد صواريخ.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "رصدنا عمليات لإطلاق صواريخ موجهة نحو شمال ". وأضافت "رصدنا عمليات لإطلاق صواريخ موجهة نحو مناطق إضافية في جنوب إسرائيل"، مردفة "صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة شمال إسرائيل".