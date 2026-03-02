حزب الله: لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع

اعتبر اللبناني، الثلاثاء، أنه لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع، معتبرا أن المواجهة هي حق مشروع.

وقال الحزب في بيان، "منذ 15 شهراً والعدوان الإسرائيلي مستمر على بالقتل والتدمير والتجريف وبكل أشكال الإجرام".

وأضاف "لم تنفع كل التحركات السياسية والدبلوماسية في لجم هذا العدوان وإلزامه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستلزماته"، مردفا "حذرنا مراراً بأن العدوان من دون رد لا يمكن أن تستمر والمطلوب هو وضع حدّ للعدوان بكل الوسائل المتاحة".

وتابع ، "لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع فالمواجهة حق مشروعط، مضيفا "ما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى وحق استجلاب الأمن والاستقرار لأهلنا ومناطقنا على امتداد لبنان".