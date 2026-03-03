ترامب: لدينا مخزون اسلحة وذخائر يكفي لخوض الحروب "الى الابد"

وقال في تغريدة على منصة "تروث سوشيال"، ان "مخزونات الاسلحة والذخائر في في فئاتها المتوسطة والمتوسطة العليا لم تكن ابدا بمستوى اعلى وافضل مما هي عليه الان وكما ذكر لي اليوم لدينا امدادات غير محدودة فعليا من هذه الاسلحة يمكن خوض الحروب الى الابد بنجاح كبير وباستخدام هذه الامدادات فقط".